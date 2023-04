Der Vinyl-Bus, ein amerikanischer Schulbus, der zu einem fahrenden Schallplattenladen umgebaut wurde, macht am Freitag im Gewerbegebiet Wingertsgewann in Oggersheim Station. Schallplatten-Fans erwartet eine Auswahl von rund 4000 gebrauchten LPs aus allen Bereichen der Rock- und Pop-Musik.

Den Bus fährt der Initiator des Projekts, der Dortmunder Michael Lohrmann. Er kümmert sich um das Schallplattenangebot. Bevor er die Idee mit dem fahrenden Laden hatte, war er Gründer, Verleger und Herausgeber von Musik-Magazinen. 2018 verkaufte er seinen Verlag, um einen Plattenladen aufzumachen, es sollte aber kein herkömmlicher Laden sein, sondern ein mobiler, mit dem er Platten dorthin bringen kann, wo es keine oder nur noch wenige Plattenläden gibt. Kurz darauf kaufte er den alten US-Schulbus und baute ihn um, 2019 ging er zum ersten Mal auf Tour.

Von fünf bis 100 Euro

Kunden erwartet eine Auswahl von mehreren Tausend gebrauchten LPs, die alle Bereiche von Rock- und Pop-Musik abdeckt, ergänzt durch Jazz, Funk, Soul, Reggae, Avantgarde, Folk oder Soundtracks – Klassik oder Schlager werden nicht angeboten. Alle LPs wurden mit einer professionellen Ultraschall-Plattenwaschmaschine gereinigt, um Dreck aus Rillen zu entfernen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Preisspanne der angebotenen LPs liegt zwischen fünf und 100 Euro. Wer sich für seltene Stücke interessiert, kann im Vorfeld per E-Mail an kontakt@vinylbus.de eine Raritätenliste bestellen und aus rund 2500 Titeln Platten aussuchen, die mehr als 100 Euro kosten. Diese Schallplatten werden dann zu einem Wunschtermin mitgebracht. Kunden haben vor Ort die Möglichkeit, in die Platten reinzuhören. Für diesen Zweck wurde eine Hifi-Anlage in den Bus eingebaut.

Termin



Der Vinyl-Bus steht am Freitag, 21. April, von 14 bis 19 Uhr bei Hirsch & Ille im Hedwig-Laudien-Ring 11 in Oggersheim.