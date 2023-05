Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rückkehr ist gelungen. „Beide Tage waren super“, berichtet Geschäftsführer Michael „Mike“ Gebhardt, der selbst ein wenig überrascht war: „Die meisten Besucher aus unserer Zielgruppe waren geimpft.“ Jeweils rund 2000 Gäste begrüßte die Diskothek am Berliner Platz am Freitag und am Samstag.

Bis zu zwei Stunden wartete das Party-Publikum auf Einlass. Und trotzdem habe es keine Probleme gegeben. „Die Leute waren auch in der Schlange sehr diszipliniert“,