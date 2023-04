Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus einem reinen Gewerbe- wird ein Mischgebiet: Der Stadtrat hat am Montag einer Teiländerung des Flächennutzungsplans für das ehemalige Halberg-Areal in der südlichen Innenstadt zugestimmt. Mit einem Investitionsvolumen von 290 Millionen Euro entsteht dort das größte Bauprojekt am Rheinufer Süd.

Auf dem früheren Gelände des Pumpenherstellers an der Rheinallee wollen die GeRo Real Estate AG (Bellheim) und der Immobilienfonds Aberdeen Standard Investments AG ab nächstem