Von einer Baustelle in der Leininger Straße (Gartenstadt) hat ein Unbekannter laut Polizei in der Nacht auf Montag ungefähr 400 Kilogramm Kabel gestohlen. Ein Baustellenmitarbeiter störte den Dieb morgens bei seiner Tat. Dieser konnte dennoch unerkannt flüchten. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.