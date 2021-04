Auch 2021 hat sich der Katholische Deutsche Frauenbund Ludwigshafen (KDFB) wieder an der Soli-Brot-Aktion seines Bundesverbands und des Hilfswerks Miserior beteiligt. Die Erträge der Soli-Brot-Aktion dienen dazu, gerechte Lebensbedingungen für Frauen zu schaffen. Dabei werden Brote mit einem Benefiz-Anteil verkauft. Viele kleine Brotspenden ergeben so am Ende eine stattliche Spendensumme. 400 Euro kamen diesmal zusammen. Der KDFB Ludwigshafen entschied sich, die Erträge der Aktion für das Projekt „Ägypten, Äthiopien, Mali, Tansania: Kampf gegen die Genitalverstümmelung“ zu spenden. „Wir danken allen Einzelspendern, Brotgenießern und den Bäckereien Schirmer in Mundenheim und Lanzet in Friesenheim. Ohne deren Engagement wäre die Aktion nicht möglich gewesen“, sagt Vorstandssprecherin Anni Braun. Die Solibrot-Aktion findet bundesweit in der Fastenzeit vor Ostern statt und steht unter dem Motto „Backen. Teilen. Gutes tun.“