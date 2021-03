Gelungener Start nach der Corona-Zwangspause: Am Montag sind rund 400 Besucher in den Wildpark nach Rheingönheim gekommen. Die zuständige Bereichsleiterin Gabriele Bindert spricht von einem „entspannten Auftakt“. Anstrengend seien die Vorbereitungen und alle organisatorischen Aspekte gewesen. So hätten sich am Sonntag viele Interessierte unter der Nummer 06202/9272183 beim Callcenter gemeldet. Denn dort müssen sich Besucher anmelden und mitteilen, an welchem Tag und ab welcher Uhrzeit sie mit wie vielen Personen den Wildpark besuchen möchten. Wegen der Corona-Auflagen sind maximal 170 Personen pro Stunde zugelassen. Tiere und Mitarbeiter hätten den ersten Tag mit Besuchern „sichtlich genossen“. Der Park ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Auch Besitzer einer Jahreskarte müssen sich anmelden. Bindert: „Wir sind jetzt gespannt aufs Wochenende.“