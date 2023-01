Die Stadtmeisterschaft im Hallenfußball in der Eberthalle findet am Sonntag, 22. Januar, zum 40. Mal statt. Bei dem ganztägigen Traditionsturnier spielen die 16 besten Vereinsteams der Stadt ab 9 Uhr um den Titelgewinn des Stadtmeisters. Wie die Marketinggesellschaft Lukom mitteilt, gibt es die Karten im Vorverkauf zu regulär sieben Euro sowie reduziert für Jugendliche ab 13 Jahren und Menschen mit Behinderung für fünf Euro. Inhaber der RHEINPFALZ-Card zahlen jeweils sechs Euro für bis zu fünf Erwachsene. Erhältlich sind die Vorverkaufskarten in der Tourist-Info am Berliner Platz 1. Online sind sie bestellbar unter www.ludwigshafen-eberthalle.de/hallenfussball-stadtmeisterschaft/.