In Ludwigshafen hat es erneut einen Stromausfall gegeben. Diesmal hat es den Stadtteil Oggersheim getroffen, wie die TWL mitteilt. Rund 800 Hausanschlüsse sind demzufolge am Donnerstag zwischen 14.37 Uhr und 15.20 Uhr ohne Strom gewesen. Ob die Störung in einem Zusammenhang mit dem nächtlichen Stromausfall im Hemshof und in Mundenheim steht, zu dem es um 2.36 Uhr kam, könne man derzeit nicht sagen. „Die gute Nachricht ist, dass wir alle betroffenen Kunden in Oggersheim innerhalb von 40 Minuten wieder mit Strom versorgen konnten“, sagte eine TWL-Sprecherin gegenüber der RHEINPFALZ. Als Grund für den Stromausfall in Oggersheim gab die TWL einen Kabelfehler an.