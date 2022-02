In der Nacht auf Sonntag gegen 1.40 Uhr hat ein unbekannter Täter einem Wohnsitzlosen in der Mannheimer Innenstadt mit dem Fuß frontal ins Gesicht getreten und diesen schwer verletzt. Das Opfer zog sich hierbei laut Polizei Gesichtsfrakturen zu und muss um sein Augenlicht bangen. Der Tat vorausgegangen war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Wohnsitzlosen am Paradeplatz. Dabei kniete das spätere 40-jährige Opfer zunächst auf seiner 38-jährigen Lebenspartnerin und schlug auf diese ein. Dies beobachtete vermutlich der Unbekannte, der mit seinem Auto, einem Audi, auf der Kunststraße gegenüber dem Eingang zum Stadthaus anhielt. Er näherte sich den beiden Personen, die noch auf dem Boden saßen, blieb vor dem 40-Jährigen stehen und trat ihm alsdann mit Anlauf und voller Wucht frontal ins Gesicht. Ein zweiter Tatverdächtiger begleitete den Angreifer. Durch den heftigen Tritt wurde der Kopf des Opfers nach hinten geschleudert und schlug unkontrolliert auf den Asphalt auf. Der 40-Jährige blieb regungslos liegen.

Täter sind flüchtig

Die beiden Täter flüchteten anschließend gemeinsam mit einem Auto in Richtung Wasserturm. Die Aufnahmen der Videoüberwachung am Paradeplatz zeigen den Tatablauf, den auch ein weiterer Zeuge beobachten konnte und über Notruf die Polizei verständigte. Die sofort eingeleitete Fahndung verliefen aber ohne Erfolg. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst durch einen Notarzt erstversorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Beschreibung der Täter

Die beiden flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Der mutmaßliche Täter war schwarz gekleidet und trug weiße Turnschuhe. Der Mann bei ihm trug eine dunkle Hose, ein weißes Hoodie mit Kapuze sowie weiße Turnschuhe. Die beiden Männer fuhren mit einem schwarzen Audi A5 Coupe oder Sportback mit Glas-Schiebedach. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Telefon 0621 174-0, in Verbindung zu setzen.