Ein 40-Jähriger ist am Donnerstag im Hemshof durch Tritte, Schläge und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Mann gegen 16.20 Uhr mit einem 34-jährigen Bekannten auf dem Welserplatz im Hemshof in Streit geraten. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte. Der 34-Jährige habe zu einem Cuttermesser (Teppichmesser) gegriffen und seinen Kontrahenten damit verletzt. Zudem habe er den Mann geschlagen und getreten. Der 40-Jährige sei bei dem Angriff leicht verletzt worden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.