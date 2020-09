Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag gegen 17 Uhr einem 40-Jährigen in der Arnulfstraße (Süd) laut Polizei grundlos ins Gesicht geschlagen. Der auffällig muskulöse Mann sei plötzlich vor dem 40-Jährigen aufgetaucht, habe diesen attackiert und sei dann in Richtung Rottstraße weggerannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,90 Meter groß, kurzes schwarzes Haar. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt, weiße kurze Hosen und Sandalen, die er während der Flucht auszog und in die Hände nahm. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.