Eine 40-jährige Frau hat sich am Freitag gegen 18 Uhr über den Notruf bei der Mannheimer Polizei gemeldet und angegeben, dass ein Mann ihr in der Straßenbahn Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof auf den Hintern geschlagen habe. Der Mann soll sich nach Polizeiangaben bereits in der Bahn befunden haben, als die Frau und ihre Kinder an der Haltestelle Kunsthalle einstiegen. Nachdem sie sich nach dem Schlag auf ihren Hintern mit ihren Kindern umsetzte, soll der unbekannte Mann ihnen gefolgt und der Frau mit der Hand durch die Haare gefahren sein. Noch während der Fahrt versuchte ein jüngerer Mann, der das Ganze vermutlich beobachtete, den Mann aus der Bahn zu drängen. Erst nach zwei weiteren Haltestellen verließ der Mann die Bahn an der Haltestelle Windeckplatz. Noch bevor die Bahn weiterfuhr, leckte der Mann seine Finger ab und zeigte mit diesen auf die 40-Jährige. Die Frau erstattete Anzeige. Der gesuchte Mann soll 20 bis 30 Jahre alt, schmal und dunkelhäutig mit feinen Gesichtszügen sein. Er hat mehrere Muttermale am Hals und war komplett schwarz gekleidet. Das Polizeirevier Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 833970 melden.