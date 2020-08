Einer 40-jährigen Frau ist am Mittwochmittag im Rathaus-Center der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen worden. Laut Polizei stöberte die Frau gegen 12.45 Uhr in einem Sonderangebotegeschäft, als der unbekannte Täter zugriff. Im Geldbeutel war eine zweistellige Bargeldsumme. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.