Trotz vieler Regenwolken am Himmel sind die Besucher am Samstag zum Holland-Stoffmarkt an der Friesenheimer Eberthalle geströmt. Die beliebte Veranstaltung erwies sich einmal mehr als Mekka für die Do-it-yourself-Szene in der Region.

Wer hier Anregungen sucht, der kommt garantiert mit einer Vielzahl neuer Ideen in der Tasche zurück. Und das ist sogar wörtlich zu nehmen. Schon am vorderen Stand, einem von über 40 Ausstellern,