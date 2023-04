Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Corona-Krise sind Apotheken vor Ort wichtiger denn je. Hier werden geprüfte FFP2-Masken an Senioren ausgegeben. Auch Desinfektionsmittel sind gefragt wie nie. Dirk Baur ist Apotheker in fünfter Generation. In seinen zwei Geschäften sind seit Dezember mittlerweile 40.000 Masken über die Theken gegangen. Eine Herausforderung.

Dirk Baur erinnert sich mit Grauen an die Vorweihnachtszeit zurück. Als am 15. Dezember die Corona-Schutzmasken-Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums in Kraft trat, wurde der Inhaber