Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost hat sich laut Polizei am Donnerstagmorgen ein Unfall mit hohem Sachschaden (40.000 Euro) ereignet, bei dem aber niemand verletzt wurde. Gegen 8.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin von der Schafweide kommend in Richtung der Kobellstraße. Im Kreuzungsbereich zur Käfertaler Straße missachte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge offenbar die Vorfahrt eines 54-Jährigen, der mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.