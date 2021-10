Ein 39-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr an seiner Wohnung in der Lichtenbergerstraße in der Innenstadt von einem 37-Jährigen bedroht worden. Der Angreifer war nach Polizeiangaben mit weiteren fünf Männern vor Ort. Hierbei wurde der 39-Jährige mit einem Messer und Pfefferspray bedroht. Anschließend flüchteten die Männer. Zuvor hatte der 39-Jährige einem 26-Jährigen im Bereich der Bismarckstraße ins Gesicht geschlagen. Der Auslöser beider Auseinandersetzungen ist derzeit noch unklar. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 963-2122.