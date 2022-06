Ein 39-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in der Kleingartenanlage „Zur Werre“ (Friesenheim) von mehreren Unbekannten angegriffen, geschlagen und getreten worden. Die Täter entkamen laut Polizei mit dem Rucksack und einer Tasche ihres Opfers. Darin sollen sich zwei Drohnen, zwei Mobiltelefone, ein Notebook, Wertgutscheine, Festplatten, mehrere Powerbanks und die Geldbörse mit Bargeld sowie weitere Wertgegenstände befunden haben. Der 39-Jährige sei bei dem Angriff leicht verletzt worden, hieß es. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer gehandelt hat, einer der beiden soll langes Haar haben. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.