Ein 39 Jahre alter Mann hat am Dienstagmittag gegen 14 Uhr mehrere Artikel in einem Supermarkt in der Waldhofstraße in der Mannheimer Neckarstadt-West gestohlen. Nachdem er diese in seiner Kleidung versteckt hatte und das Geschäft verlassen wollte, wurde er zunächst von einem Mitarbeiter des Supermarkts angesprochen. Der Dieb versuchte laut Polizei daraufhin mehrfach, den Mitarbeiter wegzustoßen. Dem gelang es aber, den 39-Jährigen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Wert des Diebesguts liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.