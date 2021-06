Eine Strafanzeige wegen Widerstand und Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet eine 39-Jährige, die sich am Montagabend vehement einer Polizeikontrolle widersetzt hat. Beamte überprüften die Frau in der Lagerhausstraße (Süd) und bemerkten Alkoholgeruch. Einen freiwilligen Alkoholtest wollte die Frau nicht machen. Als die Polizisten ihr deshalb verboten weiterzufahren, beleidigte sie die Beamten und schlug in Richtung des Kopfes eines Beamten. Die 39-Jährige wurde laut Polizei zu Boden gebracht und fixiert. Daraufhin begann sie eine Hass- und Beleidigungstirade und versuchte, durch Tritte die Fixierung zu verhindern. Sie wurde mit zur Dienststelle genommen und kam in Gewahrsam. Als zwei Polizistinnen sie in der Gewahrsamszelle durchsuchen wollten, trat sie ihnen zwischen die Beine. Auch bei der anschließenden Blutprobe randalierte die Frau. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.