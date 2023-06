Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Mannheim startet am 18. Juni das diesjährige Sommercamp des internationalen Bauordens. Bis Mitte Oktober werden in 15 Ländern 39 Baucamps stattfinden. Daran beteiligt sich auch der Bauorden Deutschland mit Sitz in Ludwigshafen, der jährlich rund 120 Projekte mit Partnern plant.

Mitmachen können junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren, aber auch Familien und Senioren. Das Programm stellte Geschäftsführer Peter Runck am Donnerstag beim Pressetermin in der