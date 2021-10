Zwei Betrunkene haben laut Verwaltung am Dienstag den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) auf Trab gehalten. Zunächst hatte die Polizei die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr gebeten, Maßnahmen gemäß des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen für einen 30-Jährigen zu prüfen. Der Mann wies bei einem Test einen Atemalkoholwert von 3,8 Promille auf. Der KVD begleitete ihn daraufhin von der Polizeiwache ins Stadtklinikum Frankenthal. Kurz vor 23 Uhr forderte die Polizei eine KVD-Streife in die Ludwigstraße (Innenstadt) an, weil sich eine Frau schwankend am Fahrbahnrand aufhielt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 3,2 Promille. Die Frau ließ sich stationär aufnehmen.