Am frühen Samstagmorgen ist einer Polizeistreife ein 38-jähriger Mann auf dem Adlerdamm in Mundenheim wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten nach Polizeiangaben fest, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sondern auch Alkohol getrunken hatte. Eine entsprechende Messung wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,53 Promille nach. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zur Dienststelle gebracht und dort einer Blutentnahme unterzogen. Seinen Führerschein musste der 38-Jährige ebenso abgeben. Ihn erwartet nun ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren. Er muss mit einer Freiheitsstrafe, Punkten in Flensburg, Führerscheinentzug sowie Geldstrafen beziehungsweise hohen Bußgeldern rechnen.