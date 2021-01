Die Polizei hat am Mittwoch einen Mann in Gewahrsam genommen, der Beamte bespuckt, bedroht und beleidigt hat. Gegen 17 Uhr wurde den Ordnungskräften ein lautstarker Streit in einem Mehrparteienhaus in der Georg-Büchner-Straße in Süd gemeldet. Vor Ort schilderte eine 72-Jährige, es sei zu einem Streit zwischen ihr und ihrem 38-jährigen Bekannten gekommen. Den 38-Jährigen gabelten die Beamten kurz darauf in einem Park in der Nähe des Hauses auf und kontrollierten ihn. Der Mann verhielt sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten.

Handschellen angelegt

Nachdem ihm Handschellen angelegt wurden, begann er zu spucken, sodass ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen werden musste. Danach wurde er zur Dienststelle gebracht. Weil die Beamten davon ausgehen mussten, dass der 38-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch hiergegen wehrte sich der Mann.