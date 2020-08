Ein 38-Jähriger ist am frühen Montagmorgen von einem Unbekannten im Stadtteil Schwetzingerstadt überfallen worden. Der Mann war laut Polizei gegen 2 Uhr in der Tattersallstraße in Richtung Wasserturm unterwegs, als er um eine Zigarette gebeten wurde. Dann soll der Kriminelle das Mobiltelefon seines Opfers gefordert und versucht haben, es aus dessen Hosentaschen herauszuziehen. Dabei kam es zum Gerangel zwischen den beiden. Hierbei zog sich der 38-Jährige Verletzungen an Knie, Ellenbogen und Stirn zu. Als schließlich ein Anwohner aus einem Fenster schrie, flüchtete der Täter in Richtung Hauptbahnhof. Der Mann wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, nordafrikanische Erscheinung, schlank, schwarze, nackenlange Haare, nach hinten gegelt, bekleidet mit schwarzer Jacke der Marke Adidas.