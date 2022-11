Mehrere Männer haben am Sonntag einen 38-Jährigen in der Gartenstadt angegriffen. Das Opfer wurde durch Schläge und Tritte verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Attacke ereignete sich gegen 13 Uhr in der Schlesier Straße. Der 38-Jährige saß mit seiner 63-jährigen Mutter auf einem Spielplatz. Dann soll eine Frau die Mutter beleidigt haben und es kam zum Streit, wie die Polizei weiter mitteilte. Daraufhin tauchten vier Männer auf und griffen den 38-Jährigen an.

Die Angreifer sollen gemeinsam auf den Kopf des Geschädigten geschlagen und getreten haben. Dann liefen sie in Richtung Mecklenburger Straße von dem Spielplatz weg. Die Männer sollen 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhaarig sein. Sie trugen dunkle Kleidung. Drei der Verdächtigen hätten zudem eine kräftige Statur. Die unbekannte Frau sei zirka 40 Jahre alt und habe mittellanges blondes Haar. Das Opfer wurde laut Polizei durch die Schläge und Tritte leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621 963-2122 zu melden.