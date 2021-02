Eine Streife der Autobahnpolizei hat am frühen Dienstagabend an der Autobahnausfahrt Ruchheim routinemäßig den Verkehr kontrolliert und dabei einen 37-Jährigen unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Der Mann war der Polizei zufolge in einem Citroën auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. Ein Drogen-Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten, der Mann hatte Kokain konsumiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.