In der Mannheimer Innenstadt ist am späten Samstagnachmittag ein 37-Jähriger tot aufgefunden worden. Das haben die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstagmorgen mitgeteilt. Entdeckt wurde der Leichnam des Mannes gegen 17 Uhr im Bereich Cahn-Garnier-Ufer/Hans-Böckler-Platz. Da dieser Verletzungen aufwies, haben die Staatsanwaltschaft und das Dezernat für Kapitalverbrechen des Kriminalkommissariats Mannheim unter Hinzuziehung der Zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und des Instituts für Rechtsmedizin der Uni Heidelberg Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts aufgenommen.

Zeugen gesucht

Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht eine Obduktion angeordnet. Ersten Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung zufolge könnte stumpfe Gewalteinwirkung ursächlich für den Tod des 37-Jährigen gewesen sein. Zur weiteren Klärung der genauen Todesumstände hat das Polizeipräsidium eine 59-köpfige Sonderkommission eingerichtet. Die Ermittler bitten Zeugen, Kontakt mit der „Soko Areal“ aufzunehmen. Hinweise werden über die Rufnummer 0621 174-4444 oder rund um die Uhr bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.