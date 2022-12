Ein 37-jähriger Mann aus Mannheim und seine 42-jährige Lebensgefährtin sind nach Polizeiangaben am Montag in Oggersheim im Rahmen einer Aussprache in Streit geraten. Dabei rastetet der Mann aus und beschädigte zunächst Einrichtungsgegenstände in der Wohnung der Frau. Schließlich schlug er die 42-jährigen auf den Kopf und bedrohte sie mit dem Tod. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er darf sich der Frau die nächsten zehn Tage nicht nähern.