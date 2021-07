Ein 37-Jähriger ist am Dienstagabend in Mundenheim mit einem Topfdeckel auf seinen Nachbarn losgegangen. Laut Polizeibericht hatte der Mann zuvor mit dem 47-jährigen Nachbarn in dessen Wohnung in der Weinbietstraße reichlich Alkohol getrunken. Es kam zum Streit. Dabei schnappte sich der 37-Jährige den Topfdeckel und versuchte, damit auf seinen Bekannten einzuschlagen. Der 47-Jährige flüchtete aus der Wohnung und verständigte gegen 21.45 Uhr die Polizei. Als ein Streifenwagen vor dem Haus erschien, brüllte der 37-Jährige vom Fenster aus lautstark in Richtung der Polizeibeamten. Gleichzeitig versuchte er wieder, zu seinem Nachbarn zu gelangen und auf ihn einzuschlagen. Die Polizei überwältigte den 37-Jährigen, fesselte ihn und nahm ihn mit zu einer Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Nacht musste der Mann in einer Zelle verbringen.