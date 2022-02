Die Polizei hat bereits am 11. Februar in einem Keller im Hemshof (Sauerbruchstraße) 37 Fahrräder, vier Tretroller, zwei E-Roller, einen Fahrrad-Anhänger sowie diverse Fahrradteile entdeckt. Bislang habe von dem Diebesgut nur ein Rad seinem Eigentümer zugeordnet werden können. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der restlichen Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeugteile. Bilder sind im Netz unter https://s.rlp.de/0tjdY abrufbar. Die Fahrzeuge und Gegenstände können nur bei Vorlage eines Eigentumsnachweises (wie eine Rechnung) ausgehändigt werden. Über die Hintergründe wie auch die Täter machte die Polizei am Freitag keine Angaben. Im Jahresschnitt werden in Ludwigshafen mehr als 500 Räder gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 entgegen.