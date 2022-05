Ein 36-Jähriger, der sich am Sonntag gegen 18.50 Uhr in der Gartenstadt Geld an einem Automaten in der Königsbacher Straße holte, ist laut Polizei überfallen worden. Auf seinem Nachhauseweg habe er drei Jugendliche bemerkt, die zuvor vor der Bank gestanden hatten und ihm dann folgten. Nach Angaben der Beamten drohten die Jugendlichen dem Mann mit Schlägen und erlangten auf diese Weise 40 Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie in Richtung Grüner Hof. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.