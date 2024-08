Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, in der Friesenheimer Sternstraße von einer derzeit unbekannten Personengruppe (zirka sieben Personen) attackiert worden. Laut Polizei flüchtete die Gruppe danach zu Fuß. Durch die tätlichen Angriffe sei der Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Täter sollen hauptsächlich dunkel gekleidet gewesen sein und trugen zum Teil Kappen und Bauchtaschen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.