Ein 36-Jähriger hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch in Mundenheim Widerstand gegen Kräfte des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) geleistet. Diese wollten den Mann gegen 14 Uhr gemäß den Maßnahmen des Landesgesetzes über Hilfen bei psychischen Erkrankungen (PsychKHG) in eine Klinik bringen, woraufhin der 36-Jährige auf seinen Balkon geflüchtet sei. Der KVD habe den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte fixiert. Hiergegen wehrte er sich erheblich, wie die Beamten weiter mitteilen. Erst nach Androhung des Einsatzes eines Tasers durch einen Polizeibeamten konnte der 36-Jährige gefesselt werden. Er sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.