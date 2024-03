Ein 36-Jähriger ist laut Polizei am Sonntag gegen 12.10 Uhr in der Von-Kieffer-Straße auf Höhe des Parkplatzes „Am Sandloch“ (Rheingönheim) von zwei maskierten Personen aus seinem Fahrzeug gezogen worden. Einer der beiden habe den Mann festgehalten, die zweite Person entwendete währenddessen aus dem Fahrzeug den Geldbeutel, in dem sich neben Dokumenten eine geringe Menge Bargeld befand. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Marke und Kennzeichen ihres Wagens sind unbekannt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.