Eine 36-Jährige hat am Samstagmittag ihre Wohnung in der Mannheimer Neckarpromenade in Brand gesetzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, entzündete sie vermutlich Abfälle auf dem Boden ihrer Wohnung. Nur durch das schnelle Eingreifen der Rettungsdienste sei ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindert und der Brand gelöscht worden. Die Frau wurde bei dem Brand leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist den weiteren Angaben zufolge derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die 36-Jährige muss sich nun wegen Brandstiftung verantworten. Warum sie die Wohnung in Brand gesetzt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.