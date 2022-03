350 Flüchtlinge aus der Ukraine sind mittlerweile in Ludwigshafen registriert. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. 243 Geflüchtete – darunter auch einzelne nicht registrierte – haben bislang bei der Abteilung Asyl vorgesprochen und beziehen nun Hilfsleistungen, davon 151 Personen über 18 Jahren. Vom Land Rheinland-Pfalz wurden der Stadt laut Steinruck bislang 15 Geflüchtete zugewiesen. Diese seien sofort in städtischen Unterkünften untergebracht worden. Von den übrigen Flüchtlingen ist laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) ein Großteil zunächst bei Familie und Bekannten unterbekommen. Der Wunsch nach eigenen Unterkünften werde aber größer. Laut Steeg gab es bislang rund 30 Wohnungsangebote von privat, die geeignet sind. Zudem haben unter anderem BASF Wohnen + Bauen sowie die städtische Wohnungsbaugesellschaft GAG Wohnungen in Aussicht gestellt.

43 ukrainische Flüchtlinge an Schulen

Wegen der ohnehin schwierigen Kitaplatz-Situation in Ludwigshafen wird es laut Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) wohl keine freien Kita-Plätze für ukrainische Flüchtlinge geben, man arbeite aber „unter Hochdruck“ an alternativen Betreuungsmöglichkeiten mit Spielangebot. In Ludwigshafener Schulen werden derzeit 43 Flüchtlingskinder unterrichtet, jeweils 20 an Grundschulen und Gymnasien, drei an Realschulen Plus. Reifenberg bezog sich damit auf Zahlen der Aufsichtsdirektion ADD. Die Stadt wolle aber zusätzlich die Schulen direkt abfragen.