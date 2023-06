Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Film ist Illusion. Von seinen Ursprüngen an spielten Tricks immer eine große Rolle. Am kommenden Wochenende widmet das 35. Mannheimer Filmsymposium im Cinema Quadrat sich daher der „Magie der Illusion – Filmtricks und Specials Effects in der filmischen Erzählung“. Insgesamt sieben Filme werden dabei zu sehen und acht Vorträge zu hören sein, die sich um die Produktion von Filmtricks, ihre historische Entwicklung und Publikumswirkung drehen.

„Ohne Georges Méliès kann man so ein Seminar nicht machen“, meint Peter Bär vom Vorstand des Cinema-Quadrat-Trägervereins. Méliès