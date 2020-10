Die Feuerwehr Ludwigshafen ist am Montagnachmittag zu einem Gefahrstoffaustritt in die Nachtweide gerufen worden. In einer Lagerhalle wurde beim Umlagern einer Palette mit mehreren Kleingebinden Ameisensäure ein Gebinde beschädigt, teilte die Feuerwehr zu dem Vorfall mit. 35 Liter Säure liefen in der Halle aus. Die Feuerwehr nahm die Ameisensäure unter Chemikalienschutzkleidung mit Bindemittel auf und sicherte den defekten Behälter in einem Überfass. Für die Umgebung soll zu keiner Zeit eine Gefährdung bestanden haben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.