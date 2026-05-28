Das DSK-Seniorenzentrum Ludwigshafen ist Anfang Dezember 1991 entstanden. Dieses Jahr wird die Einrichtung 35 Jahre alt. Geplant ist unter anderem ein Bewohnerfest.

Ende der 1980er-Jahre fehlten in Ludwigshafen rund 350 Pflegeplätze. Mit privaten Investoren wurde deshalb ein Projekt angestoßen, das für die damalige Zeit ungewöhnlich war: der Bau und Betrieb eines Seniorenzentrums, privat finanziert und mit der Stadt abgestimmt. Zu den Trägern gehörte der Regionalverband Worms der Deutschen Seniorenförderung und Krankenhilfe (DSK), damals mit einem Standort in Eisenberg, teilt der Verband mit.

Am 2. Dezember 1991 nahm das DSK-Seniorenzentrum Ludwigshafen seinen Betrieb auf. Im Haus wurde auf Wohnqualität und moderne Pflegekonzepte gesetzt: Während in vielen Einrichtungen noch Dreibettzimmer üblich waren, entstand in Ludwigshafen laut DSK ein Konzept mit Zwei- und später Einbettzimmern. „Mein Vater, Heinz Zimmer, hat die Entwicklung von Anfang an eng begleitet. Ihm war es wichtig, den Senioren eine würdevolle Umgebung und moderne Pflege von hoher Qualität zu bieten“, erklärt laut Mitteilung Alexander Zimmer, Vorstandsvorsitzender der DSK.

„Mensch im Mittelpunkt“

Heute arbeiten in der Einrichtung rund 100 Mitarbeiter. In 35 Jahren sei das Seniorenzentrum für viele ältere Menschen aus Ludwigshafen und der Region ein Zuhause gewesen, erklärt die DSK. Es verfügt über 200 Pflegeplätze und 39 Apartments. Angeboten werden unter anderem Kurzzeit-, Langzeit- und Verhinderungspflege, Tages- und Nachtpflege, Demenzpflege sowie Palliativversorgung.

Zum Alltag gehören eine laut DSK „sterneprämierte Küche“, ein Café, Wäscheservice, Friseur, regelmäßige Veranstaltungen und eine Dachterrasse. Außerdem ist das Haus Ausbildungsbetrieb. „Für uns steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Wir möchten, dass unsere Bewohner so selbstbestimmt wie möglich leben können und sich gut aufgehoben fühlen“, sagt Einrichtungsleiterin Gabriele Klama. „Viele Mitarbeitende sind hier seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten tätig und prägen das Haus mit ihrer Erfahrung, ihrer Empathie und ihrem Engagement.“

Weinprobe und Tanz beim Bewohnerfest

Auch Zimmer richtet zum Jubiläum Worte an die Beschäftigten: „35 Jahre Seniorenzentrum Ludwigshafen stehen für Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Engagement. Wir möchten uns bei allen herzlich für ihren Einsatz und ihre Treue bedanken.“

Gefeiert wird das Jubiläum mit einer Festwoche und einem Bewohnerfest am Samstag, 30. Mai. Geplant sind laut DSK „kulinarische Abstecher nach Polen, Italien und in die Türkei“. Auch eine Weinprobe steht auf dem Programm, ebenso wie Musik, Tanz und weitere Aktionen für Bewohner, Angehörige und geladene Gäste.