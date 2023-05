Klingt nach einem besonderem Jahrgang, wenn 88 junge Menschen 1988 ihr Abitur machen. 160 waren ursprünglich in der fünften Klasse gestartet. Erstaunliche 60 der 88 waren gekommen am vorigen Samstag, als sich der krönende Abschluss am Leibniz-Gymnasium Östringen (LGÖ) zum 35. Mal jährte. Einer flog eigens aus Chile ein, um die alten Weggefährten wieder zu sehen. Ein anderer, den man hier unter Sportskameraden kennt, ist übrigens heute Lehrer am LGÖ: Michel Abt, Trainer des Handball-Zweitbundesligisten Eulen Ludwigshafen. Als ich die Hochschulreife absolvierte, sollten noch zwei Jahre vergehen, bis er das Licht der Welt erblickt. Abt ist Jahrgang 1990.

Versammelt hat sich mein Abijahrgang in Rettigheim, zirka 20 Kilometer südöstlich von Heidelberg in den Hügeln des Kraichgaus gelegen – im Innenhof des altehrwürdigen Landgasthofs „Zum Engel“. Es ist schon kurios: Ich war schon zehnmal in Paris, mehrfach in Barcelona, in Sydney, Auckland, Mexiko-City, San Francisco oder Bangkok. Aber in Rettigheim, ein Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, nur wenige Minuten von meinem Heimatort entfernt, war ich noch nie.

Seit dem letzten Treffen, das alle fünf Jahre stattfindet, waren für mich zehn Jahre vergangen. 2018 musste ich passen. Eine Zeitspanne, in der Menschen sich sichtbar verändern. Das Haupthaar wird noch schütterer und grauer, das „Hüftgold“ wächst, auf noch mehr Nasen sitzen Brillen. Manche sehen aber noch so aus wie einst. Manche erkennt man an ihrer Gestik und Mimik, andere hingegen hat man völlig ausgeblendet. Wie damals.

„Deep Purple, was sonst, Alter“

Es war eine bisweilen berührende Reise in die Vergangenheit. Man erfuhr von Lebenswegen, Schicksalen, beruflichen Werdegängen oder neuen Hobbys, die man dem einen oder anderen gar nicht zugetraut hätte. Falk läuft Marathon, Heiko besucht regelmäßig das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Karsten spielt immer noch in einer Rockband – die gleichen Songs wie damals? „Deep Purple, was sonst, Alter.“

Viele sind der Region treu geblieben, haben studiert, eine Familie gegründet und im Rhein-Neckar-Raum Wurzeln geschlagen. Nicht wenige arbeiten bei namhaften Firmen. Journalist geworden ist nur einer.

Die ollen Kamellen von früher sind immer noch abendfüllende Geschichten: den skurrilen Musiklehrer in den Schrank gesperrt, den Stuhl des verwirrten Kunstlehrers mit Reißnägeln gepflastert, das pädagogische Personal im Landschulheim eingeschlossen. „Weißt Du noch ...?“ – so begannen die nach dem dritten Bier gerne zu Legenden verklärten Erzählungen häufig. Je länger der Abend, umso amüsanter wurden sie.

Auch vier Lehrer waren gekommen. Am meisten gefreut hat mich das Wiedersehen mit meiner Lieblingspaukerin: Frau Ebert, inzwischen über 80. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie mit ihrem wallenden blauen Kleid ins Klassenzimmer rauschte, die braune Ledertasche unter den Arm geklemmt, fast immer ein Lächeln auf den Lippen, die Augen weit aufgerissen. Sie unterrichtete Deutsch, und zwar mit Verve: lebhaft, unterhaltend, inspirierend. Vor allem ihretwegen wählte ich das Fach später zu meinem Leistungskurs.

Auch ich bin ihr unvergessen geblieben, aber keineswegs, weil ich ein Musterknabe war. Im Gegenteil: Ich war der einzige Schüler, den sie in ihrer Laufbahn jemals ohrfeigte. „Das hat mich wirklich noch Jahre verfolgt“, erzählte sie mir. „Längst verziehen“, sagte ich – und wir umarmten uns. Ein sehr schöner Moment.

Damals, beim Ausflug ins Frankfurter Senckenberg-Museum, hatte ich förmlich um Sanktionierung gebettelt. Wir – über 30 Jungs und Mädchen – mussten eine vielbefahrene Straße überqueren. „Keiner geht da alleine rüber, alle warten auf mein Kommando“, lautete ihre Ansage. Da war ich schon auf der anderen Seite der Stadtautobahn, wo es dann später eine Backpfeife setzte – wenn man so will, eine Ohrfeige fürs Leben, an die ich mich heute mit einem Schmunzeln erinnere.

Zwar machen auch moralische Watschen rote Backen. Aber sie sind auch die schnellste Verbindung zwischen zwei aufgeregten Seelen. Und eine gute Ohrfeige ist immer noch besser als ein schlechter Kuss.

