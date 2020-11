Nach einer Bedrohungslage in der Wohnung einer Gemeindeunterkunft in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Dienstag ein 35-jähriger Mann von Beamten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK) festgenommen worden. Laut Polizei waren die Beamten um 13.38 Uhr informiert worden, weil der 35-Jährige sich vor der Wohnung mit kurzen Hosen und einem T-Shirt bekleidet aufhalte und „mit einem Messer herumfuchtele“. Beim Versuch einer Kontaktaufnahme an der Eingangstür gegen 14 Uhr wurde ein Polizist von dem Bewohner an der Stirn leicht verletzt; der Beamte musste später im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Anschließend verbarrikadierte sich der 35-Jährige in der Wohnung. Nachdem Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten, scheiterten, brach das SEK die Wohnungstür gegen 16.10 Uhr auf und nahm den Mann fest. Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt.