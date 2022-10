Ein 31-Jähriger ist am Sonntagabend in Friesenheim mit einem Messer angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht hatte sich das Opfer gegen 19.30 Uhr mit einem 35-jährigen Bekannten im Bereich der Leuschnerstraße getroffen. Ursprünglich sei eine Aussprache vorgesehen gewesen, doch es kam zum Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei zog der 35-Jährige ein Messer und verletzte den 31-Jährigen leicht. Anschließend flüchtete der 35-Jährige. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.