Ein 35-Jähriger hat am Mittwochabend in einer Straßenbahn randaliert und ist schließlich auf verständigte Polizisten losgegangen. Als die Beamten eintrafen, soll er die Straßenbahn-Fahrerin angeschrien haben. Weil er keine Maske trug, wollte diese ihn der Bahn verweisen. Im späteren Disput mit den Polizisten zündete sich der Mann offenbar eine Zigarette an, was ihm die Beamten untersagten. Daraufhin soll er mit geballten Fäusten auf die Ordnungshüter losgegangen sein. Zwei Polizisten seien leicht verletzt worden, hieß es. Der Mann landete schließlich vorübergehend in einer Zelle.