Drei Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Dienstag um kurz vor 10 Uhr im Bereich der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Lagerhausstraße (Mundenheim) ereignet hat. Ein 23-jähriger, der in Richtung B 9 unterwegs war, fuhr mit seinem Kleinbus auf den vor ihm anhaltenden Kleintransporter eines 54-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde dieser auf den vor ihm stehenden Pkw eines 79-Jährigen geschoben. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. An dem Kleintransporter des 54-Jährigen und dem Auto des 79-Jährigen entstand jeweils Totalschaden. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.