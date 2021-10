Aus Sicherheitsgründen werden seit 1. Oktober und noch bis Ende Februar in Ludwigshafen 340 abgestorbene, kranke und schadhafte Bäume gefällt, wie die Verwaltung mitteilt. Zuvor hatten Baumkontrolleure „mangelnde Stand- und Bruchsicherheit“ festgestellt. Hauptsächlich betroffen sind Ahornbäume, Hainbuchen und Birken. Zudem sind in diesem Jahr bislang 1300 Bäume ab einem Stammdurchmesser von 20 Zentimeter wegen mangelnder Verkehrssicherheit gefällt worden: davon 1085 Bäume auf Grünflächen, 180 im Straßenbegleitgrün und 35 auf Friedhöfen. Die meisten Bäume waren durch die trockenen Jahre zwischen 2018 und 2020 vorgeschädigt und mussten laut Stadt innerhalb von 14 Tagen entfernt werden. Wegen ausgeglichener Regenfälle mussten in diesem Jahr etwa 1000 Bäume weniger gefällt werden als im vergangenen.