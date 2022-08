Das neue Ausbildungsjahr bei der Stadtverwaltung läuft. Nach den neuen Beamtenanwärtern (1. Juli) sind am Montag weitere 34 Nachwuchskräfte in ihre Lehrzeit gestartet. Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) empfing sie morgens im Wilhelm-Hack-Museum. Dabei ehrte sie auch erfolgreiche Absolventen.

Insgesamt 67 neue Azubis, Beamtenanwärter und Studierende beginnen 2022/23 bei der Stadt ihre Ausbildung, beziehungsweise ihr duales Studium und damit so viele wie noch nie. Steeg würdigte zunächst die Arbeit von zwölf Absolventen, die ihre Ausbildung/ihr duales Studium in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen haben und ihren Weg bei der Stadt weitergehen. Darunter waren zum Beispiel eine Kfz-Mechatronikerin, eine Bestattungsfachkraft sowie ein dualer Student der Fachrichtung Infrastruktur, der sein Bauingenieur-Studium im Frühjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen hat.

„Sie haben es geschafft und einen qualifizierten Abschluss in der Tasche. Damit steht Ihrem Einstieg in die Arbeitswelt im öffentlichen Dienst nichts mehr im Weg. Nutzen Sie weiter Ihre Chancen und Karrieremöglichkeiten. Im Namen des gesamten Stadtvorstands darf ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem erfolgreichen Abschluss gratulieren und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen“, richtete sich Steeg direkt an die Absolventen.

„Bilden konsequent aus“

Anschließend begrüßte sie die 34 neuen Azubis, die ihre berufliche Karriere in acht verschiedenen Ausbildungsberufen bei der Stadtverwaltung beginnen. „Ich freue mich, Sie alle kennenzulernen. Besonders freue ich mich, dass Sie sich für eine Ausbildung bei uns entschieden haben. Als bürgerfreundliche Stadtverwaltung sind wir nur erfolgreich, wenn wir motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter haben. Deshalb bilden wir konsequent aus. Mit Ihrer Motivation und Ihrem Talent gestalten Sie unsere Stadt in den nächsten Jahren mit. Geben Sie Ihr Bestes, stellen Sie Fragen, bringen Sie Ihre Ideen ein und haben Sie keine Angst, sich einzumischen – wir alle profitieren von neuen Herangehensweisen und neuen Denkmustern“, ermutigte Steeg die jungen Frauen und Männer.

Zur Sache: 19 verschiedene Ausbildungsberufe

Seit 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 60 Nachwuchskräfte bei der Stadt Ludwigshafen ihre Ausbildung, beziehungsweise ihr Studium. Im Vorjahr 2021 waren es 56 junge Frauen und Männer, 2020 lag ihre Zahl bei 50. Die Stadtverwaltung bildet in 19 verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2023 können bis 30. September 2022 an ausbildung@ludwigshafen.de versendet werden. Nähere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu aktuellen Stellenausschreibungen gibt es unter www.ludwigshafen.de/karriere. Mit fast 4000 Mitarbeitern ist die Verwaltung einer der größten Arbeitgeber der Stadt.