In Mannheim hat es von Samstag auf Sonntag 34 weitere Fälle einer Coronavirus-Infektion gegeben. Darüber hat die Stadt am Sonntagabend informiert. Aktuell gibt es in Mannheim 825 Covid-19-Patienten. Zudem hat das Land Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung vorgelegt: Demnach sind ab Montag alle Sportstätten (einschließlich Hallenbäder und Eissportzentrum) geschlossen. Das Nationaltheater stellt bis zum 30. November den Spielbetrieb ein, und auch die Kunsthalle sowie die Reiss-Engelhorn-Museen bleiben geschlossen. Zudem dürfen keine Besucher mehr in den Luisenpark und in den Herzogenriedpark. Die Versorgung von Tieren und Pflanzen ist aber gesichert, betont die Stadt. Auch der Heidelberger Zoo darf laut der Landesverordnung im November nicht mehr öffnen.