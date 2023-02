Ein 34-Jähriger, der am Dienstag gedroht hatte, seine Ehefrau umzubringen, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Starke Polizeikräfte hatten den Mann auf dem Hans-Warsch-Platz in Oggersheim gestellt und vorläufig festgenommen. Er hatte ein Messer bei sich getragen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der 34-Jährige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Bedrohung und der Nachstellung erließ. Der 34-Jährige wurde anschließend in ein Gefängnis gebracht.