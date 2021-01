Ein 34-Jähriger ist bereits am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr am Berliner Platz in der Stadtmitte von zwei Männern abgepasst und beraubt worden. Er wurde zur Herausgabe seines Handys und Bargeld gezwungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einer der Täter zückte dabei ein Messer. Die Täter flüchteten anschließend mit der Beute. Beide Täter sind zwischen 1,80 und 1,95 Meter groß und schlank. Sie waren dunkel gekleidet. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.